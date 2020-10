Per Immuni 6,6 milioni di download. Da ottobre funziona in Europa

Sono 6,6 milioni (6.606.696) le persone che in Italia hanno deciso di scaricare l'app Immuni . Facendo un calcolo l’applicazione che traccia i positivi al coronavirus è presente sul 17% degli smartphone del nostro paese, una percentuale dalla quale però sono esclusi quelli in mano ai minori di 14 anni. Immuni è stata lanciata ufficialmente in tutta Italia il 16 giugno e al via l’ applicazione di contact tracing è stata scaricata da 2,2 milioni di cittadini. La piattaforma, che si utilizza su base volontaria, non è basata sulla geolocalizzazione e si limita a usare il Bluetooth per rilevare la distanza tra due smartphone entro un metro e tracciare i contatti degli utenti tramite lo scambio di un codice anonimo e casuale.

Il sistema Immuni arriva in Europa



approfondimento

Immuni, Google e YouTube invitano gli utenti a scaricare l’app

Italia, Germania e Irlanda saranno i primi Paesi a potersi connettere, dal 17 ottobre, al sistema Ue che consente il dialogo tra le app nazionali per il tracciamento dei contagi da Covid-19, assicurando il loro funzionamento oltre confine. Lo ha comunicato l’Ansa in seguito a un colloquio con funzionari di alto livello della Commissione Europea. Il sistema che lo renderà possibile si chiama Gateway, e non richiede l'installazione di una nuova app da parte degli utenti, che quando si recano all'estero potranno inviare o ricevere segnalazioni in caso di contagio o contatti con persone contagiate, come già avviene sui territori nazionali.

La situazione dell’app di tracciamento nel continente

All’interno dell’Unione Europea sono 15 i Paesi che hanno adottato o stanno per adottare una app di contact tracing: si tratta di Italia, Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Olanda, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca. Atre tre nazioni si aggiungeranno nei prossimi giorni, nello specifico Belgio, Cipro e Lituania. La media dei download è del 10%. La Commissione europea invita ad aumentarli, garantendo la protezione dei dati personali e ricordando che “anche un solo download in più può avere un grande impatto in termini di tracciabilità dei contagi e risposta al virus”.