"In un continente con più di 1,2 miliardi di persone, per arrivare all'immunità collettiva significa che tra 720 e 840 milioni di persone dovranno avere l'infezione. Il costo umano sarà molto alto", ha detto alla Bbc Wessam Mankoula, responsabile dello studio sull'incidenza del Covid-19 in Africa