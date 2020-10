"I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere". Esordisce così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interpellata dall’Ansa. La stessa Azzolina aggiunge poi che "anche per gli alunni più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove" ( I CONTAGI NELLE SCUOLE - GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

"I contagi non avvengono a scuola"

approfondimento

Covid, dalle feste in casa agli stadi: le misure del Dpcm di ottobre

Il ministro ha poi parlato dei contagi in aumento in tutto il Paese ma ci tiene a sottolineare: "I numeri e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo".