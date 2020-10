Covid, il 13 ottobre +255 ricoveri (ieri 302), +62 terapia intensiva

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 5.076 i ricoverati con sintomi, 514 le persone in terapia intensiva. I casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 5.901 (ieri 4.619) a fronte di un numero di tamponi giornalieri in aumento (112.544, ieri 85.442). Quarantuno le vittime, per un totale di 36.246. I casi dall’inizio della pandemia, compresi decessi e guariti, arrivano a 365.467. I DATI