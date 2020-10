Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute i ricoverati in terapia intensiva salgono a 512, 62 in più rispetto al 12 ottobre. Le vittime sono 41, per un totale di 36.246. I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 365.467

Aumentano i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia in 24 ore: sono 5.901 (ieri 4.619). Aumentano però anche i tamponi effettuati: sono 112.544 contro gli 85.442 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - CONTE: "NON ABBASSARE L'ATTENZIONE"). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 514, 62 in più rispetto al 12 ottobre.

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 365.467. Le vittime, in totale, sono 36.246, con 41 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.428, per un totale di 242.028. I ricoverati con sintomi sono 5.076 (+255). Sono invece 81.603 le persone in isolamento domiciliare (+4.112). I tamponi sono in tutto 12.762.699, in aumento di 112.544 rispetto all'11 ottobre. I casi testati sono finora 7.722.319, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La regione Calabria comunica che dei 44 nuovi casi positivi di oggi, 4 sono migranti. La regione Emilia Romagna, invece, comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19; si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: n. corretto 38.015.

I contagiati nelle regioni approfondimento Covid, dalle feste in casa agli stadi: le misure del Dpcm di ottobre Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 14.256 in Lombardia 5.965 in Piemonte 6.876 in Emilia-Romagna 6.655 in Veneto 10.637 nel Lazio 11.778 in Campania 6.917 in Toscana 2.923 in Liguria 3.998 in Puglia 4.877 in Sicilia 1.395 nelle Marche 685 nella Provincia autonoma di Trento 1.404 in Friuli Venezia Giulia 1.679 in Abruzzo 2.900 in Sardegna 994 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.491 in Umbria 798 in Calabria 258 in Valle d’Aosta 497 in Basilicata 210 in Molise.