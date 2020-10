l presidente del Consiglio, a Taranto, ha parlato delle possibili misure per frenare l’aumento dei contagi. “Potremmo ridurre la quarantena - ha detto - e abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test, ancora più rapidi”

Il presidente del Consiglio ha spiegato che l’esecutivo ha lavorato molto per evitare una chiusura totale del Paese come è avvenuto a marzo, all’inizio della pandemia e ha aggiunto che “nel frattempo abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere e la risposta del sistema sanitario. Siamo molto avanti: facciamo un numero di test impressionante”. Proprio sui test Conte ha affermato ci sia la possibilità di introdurne di nuovi “ancora più rapidi” mentre, con l'ultima circolare del ministero della Sanità, la quarantena potrebbe essere ridotta dai 14 giorni iniziali.

“La maggioranza è compatta”

vedi anche

Covid, dal calcetto alla pallavolo stop a sport di contatto amatoriali

“La maggioranza è assolutamente compatta - ha poi risposto il premier alla domanda sull’approvazione in parlamento della nota di aggiornamento al Documento economico-finanziario che richiede la maggioranza assoluta dei voti, aggiungendo che “ovviamente adesso c'è anche un po' di preoccupazione per i casi positivi: anche i parlamentari sono comuni mortali che potrebbero essere affetti da una sintomatologia positiva, speriamo di no".