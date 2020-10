Nuovo Dpcm, il discorso in diretta di Giuseppe Conte. LIVE

“Rispettando queste misure potremo affrontare questa nuova fase. L’obiettivo è evitare un lockdown generalizzato”, ha detto il premier sul nuovo Dpcm. “Non manderemo la polizia nelle abitazioni private", ha aggiunto

“Rispettando queste misure potremo affrontare questa nuova fase. L’obiettivo è evitare un lockdown generalizzato e tutelare l'economia. "L'economia sta ricominciando a correre, per tutelare l'economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm. “Non manderemo la polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase", ha aggiunto Conte.

"Curva risale per dinamiche in ambito familiare, evitiamo feste a casa"

approfondimento Nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020: tutte le misure approvate "La curva sta risalendo lo vediamo negli ultimi giorni in tutta l'Ue sta risalendo. Non ci possiamo permettere distrazioni e abbassare il livello di attenzione e concentrazione", ha spiegato Conte. "Dobbiamo migliorare i comportamenti - ha continuato il premier - anche in abitazioni private, l'evoluzione della curva si è innalzata soprattutto per dinamiche in ambito famigliare e amicale. Dobbiamo indossare mascherine se ci si avvicina a persone fragili, se si ricevono ospiti e vi invitiamo a limitare il numero di ospiti non più di sei e di non svolgere feste e party in casa, sono situazioni di insidie pericolose"