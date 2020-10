1/20

L’India è ancora il Paese che a livello globale ha registrato il numero maggiore di nuovi casi di coronavirus in 24 ore (74.383). Secondo l'elenco dell'Oms aggiornato all’11 ottobre, la pandemia continua a correre anche in Europa: Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia sono fra i primi 10 Paesi al mondo per numero di nuovi positivi

