Usa 2020, Trump si dichiara guarito e rilancia la sua campagna

Quando mancano tre settimane al voto, il presidente parte per un tour elettorale in tre Stati chiave - Florida, Pennsylvania e Iowa - dopo essersi definito guarito e "immunizzato" dal virus. E chiede di riconvocare il dibattito in tv con Biden che era stato annullato. Poi bolla i sondaggi che lo danno in svantaggio come "fake news"

Donald Trump si dichiara guarito dal coronavirus, definendosi addirittura "immunizzato" e riprende la sua campagna elettorale, quando mancano tre settimane dal voto. Il presidente si appresta a tenere comizi in tre Stati chiave: lunedì in Florida, martedì in Pennsylvania e mercoledì in Iowa. E chiede anche di riconvocare il secondo dibattito televisivo con Joe Biden che, prima di essere cancellato, era in calendario il 15 ottobre. I sondaggi lo danno in forte svantaggio rispetto al rivale Biden, con un distacco di 12 punti a livello nazionale, secondo una rilevazione di Washington Post-Abc. Intanto oggi è il giorno in cui parte il rush finale per la nomina alla Corte Suprema di Amy Coney Barrett, voluta da Trump e attesa davanti alla commissione giustizia del Senato per quattro giorni di audizioni.

I dubbi sul reale stato di salute di Trump

leggi anche Trump: "Sono immunizzato contro il Covid". Twitter segnala il post "Sono immunizzato. Non posso più prendere" il virus, ha detto Trump durante un’intervista a Fox, e "non lo posso trasmettere", ha annunciato. Ma restano i dubbi sul suo reale stato di salute: anche se il medico curante ha dichiarato che "non rischia più di trasmettere" il coronavirus ad altri, non è chiaro se Trump sia negativo o meno al test, visto che i risultati non sono stati resi pubblici. Intanto il tweet in cui il presidente si proclama "immunizzato" è segnalato da Twitter perché "viola le regole" della "piattaforma sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19".