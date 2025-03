Groenlandia, dopo Donald Jr Trump arriva Usha, la moglie di Vance

La Second Lady si recherà nel Paese per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell'isola e "celebrare la cultura e l’unità groenlandese". Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dovrebbe visitare l'isola questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio

Le "interferenze straniere"

"Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere", ha detto ancora il premier Egede, aggiungendo che la visita di questa settimana della Second Lady Usha Vance, che dovrebbe essere accompagnata dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, "non può essere vista solo come una visita privata". Usha Vance, moglie del vicepresidente statunitense, si recherà in Groenlandia questa settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell'isola e "celebrare la cultura e l’unità groenlandese", secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, dovrebbe visitare l'isola questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio.