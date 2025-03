L'isola che non c'era (che ora interessa a tutti)

In Groenlandia si sono chiuse le urne per le elezioni politiche segnando la clamorosa vittoria dell’opposizione, il partito Democratico di centrodestra, che però non ha i numeri per formare un governo. Forte ascesa anche del partito Nalerak, dichiaratamente indipendentista. E, dopo l’invito di Trump a unirsi agli Stati Uniti, il voto sembra una risposta chiara alle mire statunitensi. E non solo