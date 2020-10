Il medico di Trump: "Non è più a rischio trasmissione Covid ad altri"

Il dottor Sean Conley ha fatto sapere che il tycoon "centra i criteri per un'interruzione dell'isolamento in sicurezza” e che è "senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati". Il presidente: "Al lavoro per autorizzare cura Regeneron per tutti"

Donald Trump "non è più considerato a rischio di trasmissione" del Coronavirus ad altri. Ad affermarlo è il medico del presidente americano, Sean Conley. "Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell'isolamento in sicurezza", ha aggiunto l’esperto ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Trump senza febbre da più di 24 ore

Usa 2020, Trump parla alla Casa Bianca davanti a una piccola folla

Trump, secondo il suo medico, “non è più considerato a rischio di trasmissione ad altri” e ora, "a 10 giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test rivelano che non ci sono più prove di un'attiva riproduzione del virus”. Inoltre, sempre secondo il dottore, “i test condotti hanno dimostra un calo della carica virale".

"Al lavoro per autorizzare cura Regeneron per tutti"

Intanto emerge che il tycoon, rimasto colpito dal successo del farmaco antivirale Regeneron, starebbe lavorando per un'autorizzazione di emergenza per tutti gli ospedali. "Lo stiamo inviando a tutti i nostri ospedali. Faremo migliorare le persone. Dobbiamo arrivarci velocemente. Ecco perché sto effettuando un'autorizzazione all'uso di emergenza. Devo convincerli ad approvarlo molto velocemente", ha dichiarato nella sua intervista sul popolare programma radio The Rush Limbaugh Show. "È la cosa più incredibile che abbia mai visto, mi ha reso libero dopo un giorno, ora sono in ottima forma e non prendo più nulla", ha aggiunto Trump.

Il ritorno in scena del Tycoon

Il presidente era tornato in scena ieri, 10 ottobre, dopo la pausa forzata a causa del ricovero in ospedale. Dopo giorni di isolamento, Trump è tornato in pubblico con uno show alla Casa Bianca davanti a circa 1000-2000 persone alle quali si è rivolto a distanza, dal balcone. Per Trump si è trattato del ritorno ufficiale in campagna elettorale che lo vedrà poi volare in Florida lunedì e, probabilmente, il giorno seguente in Pennsylvania, due Stati chiave per la rielezione. Appuntamenti, questi, voluti per trasmettere un segnale di normalità dopo la malattia (CANCELLATO SECONDO DIBATTITO CON BIDEN).