La decisione è della commissione che organizza i dibattiti presidenziali, che aveva cambiato il format in virtuale dopo la positività di Trump. Il tycoon si era opposto. Intanto l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista a Fox News afferma: "Non ho avuto problemi di respirazione. Anche Melania sta bene". Ma non rivela l'esito del test

La commissione che organizza i dibattiti presidenziali americani ha deciso di cancellare il duello previsto per il 15 ottobre fra Donald Trump e Joe Biden. La commissione aveva deciso di cambiare il format del dibattito in virtuale dopo che il presidente era risultato positivo al coronavirus. Ma il presidente si è opposto e ha annunciato che non avrebbe partecipato al dibattito virtuale, definito una "perdita di tempo". Un atteggiamento che lo staff di Biden ha definito "vergognoso". Intanto Trump, nella prima intervista davanti alle telecamere dopo la diagnosi di coronavirus, concessa a Fox News, ha affermato: "Mi sento bene. Non ho ha avuto problemi di respirazione". Ma non ha rivelato l'esito dei tamponi fin qui eseguiti (USA 2020, TUTTE LE NEWS).

Staff Biden: "Vergognoso che Trump schivi il dibattito" "È vergognoso che Donald Trump abbia schivato l'unico dibattito in cui erano gli elettori a fare le domande, ma non è una sorpresa", ha affermato la campagna di Joe Biden dopo la cancellazione del dibattito. "Tutti sanno che il presidente è un bullo con i giornalisti, ma ovviamente non se la sente di rispondere agli elettori", ha sottolineato ancora la campagna di Biden. "Non ci sono ragioni per non avere tre dibattiti come ci eravamo accordati originariamente", ha replicato lo staff di Trump. "Noi abbiamo proposto il 22 e il 29 ottobre. È il momento che la commissione la smetta di proteggere Joe Biden". La campagna di Trump sottolinea che non c'è nulla che vieta a Trump e Biden di avere un dibattito "senza che la commissione" che organizza i dibattiti presidenziali dica la sua: "saremmo lieti di un dibattito uno a uno senza le interferenze della commissione".

"Anche Melania sta bene" Durante l'intervista a Fox News Trump ha sottolineato che anche la First Lady Melania "sta bene" dopo essere risultata positiva e ha detto di non prendere medicine da 8 ore. Poi ha spiegato: "Mi sentivo stanco. Ho preso il Regeneron e in 24 ore mi sono sentito meglio, molto meglio. Volevo uscire dall'ospedale" rapidamente, ha aggiunto Trump.

"Tollerato bene gli steroidi, donerò il plasma" Il presidente americano ha raccontato di aver "tollerato gli steroidi molto bene. Ora non prendo nulla, vediamo come va. Donerò il mio plasma, se me lo consentiranno". E ha spiegato di aver "fatto il test", e che "probabilmente ne farò un altro domani" (oggi in Italia, ndr). "Non so dove ho contratto il virus. Nessuna lo sa per certo", ha detto poi Trump, spiegando di non essersi "sentito forte o vitale. Non mi sentivo come un presidente degli Stati Uniti dovrebbe sentirsi". Trump non si è sbilanciato sull'esito del test, e non ha detto se è positivo o negativo.