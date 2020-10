Covid, Trump prepara evento con centinaia di persone alla Casa Bianca

Il presidente parlerà dal balcone. Tutti i partecipenti dovranno compilare un questionario sul virus e indossare la mascherina. Lunedì previsto un comizio in Florida

Un evento alla Casa Bianca sabato 10 ottobre, con la presenza di centinaia di persone che ascolteranno il presidente degli Stati Uniti parlare dal balcone. Il presidente degli Usa Donald Trump ha in mente un ritorno in scena che farà discutere. Attualmente è ancora in isolamento a causa del coronavirus ma, dopo l'impossibilità di tornare immediatamente in campagna elettorale come avrebbe voluto. Campagna che però ripartirà da lunedì, quando Trump, hanno annunciato i suoi, terrà un comizio in Florida, a Sanford, mentre il giorno successivo sarà a Johnstown, in Pennsylvania (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).

Primo evento in pubblico dopo il contagio leggi anche Elezioni Usa 2020, Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden Secondo quanto riporta il New York Times, tutti i partecipanti all'evento alla Casa Bianca dovranno portare con sé la mascherina e sarà dato loro indicazione di indossarla nel complesso dell'edificio. Sempre per il quotidiano, ai partecipanti verrà chiesto di compilare anche un breve questionario sul coronavirus. L'evento cade a due settimane da quello al Rose Garden per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema e si tratta del primo in pubblico da quando Donald Trump è risultato positivo al coronavirus.

Le notizie discordanti sul suo ritorno in scena approfondimento Trump: "Sto molto bene, farò test Covid e sabato comizio in Florida" "Sto meglio di due settimane fa, ho avuto una ripresa e un recupero incredibili", ha continuato a ripetere The Donald nelle ultime ore, lanciando segnali rassicuranti sul suo stato di salute. Tanto che, in un'intervista telefonica rilasciata a Fox News, aveva anche ipotizzato un paio di comizi già nel weekend. Ma a frenare era stata la stessa portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany: "Il presidente non andrà in pubblico fino a che non sarà sicuro che non può più trasmettere il virus". Trump però non ha voluto rinunciare a ciò che aveva in testa, un evento nel fine settimana a cui partecipare di persona, seppure a debita distanza.

Alla Casa Bianca già 15 persone contagiate vedi anche Fauci: la normalità non tornerà prima di fine 2021 Ma in una Casa Bianca spettrale divenuta nelle ultime due settimane un focolaio con oltre 15 persone contagiate dal Covid. Un cluster sviluppatosi dopo la cerimonia per la nomina della giudice alla Corte Suprema Amy Coney Barrett definita da Anthony Fauci l'evento scatenante. Restano i dubbi su come Trump faccia a riprendere la campagna elettorale a dieci giorni dal suo ricovero al Walter Reed Medical Center dopo aver sofferto difficoltà respiratorie. E senzaa che al momento ci siano notizie di nuovi tamponi effettuati per verificare se il presidente sia di nuovo negativo: "Farò il test nelle prossime ore", aveva detto nella serata di giovedì, ma nulla è trapelato finora. Il medico personale Sean McConley ha solo assicurato che il presidente ha risposto molto bene alle cure e non presenterebbe più sintomi evidenti come febbre, tosse o insufficienza di ossigeno nei polmoni.