Elezioni Usa 2020, Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden

La Commissione responsabile, indipendente rispetto alle campagne elettorali, ha annunciato che il faccia a faccia del 15 ottobre non sarà in presenza. I due sfidanti saranno in luoghi diversi, mentre il moderatore sarà a Miami, città designata in un primo momento per l’evento. L’attuale presidente però non ci sta: “Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso”. Diversa la reazione dell'avversario dem: "Non vedo l'ora"

Il prossimo dibattito per le elezioni presidenziali negli Usa tra Donald Trump e Joe Biden, previsto per il 15 ottobre, sarà virtuale. A deciderlo è stata la Commissione responsabile dei dibattiti per le presidenziali, che è indipendente rispetto alle campagne elettorali. La location doveva essere Miami, ma la Commissione ha deciso che i due rivali "parteciperanno da remoto da due luoghi differenti". Si tratta del secondo duello, dopo quello che si è svolto il 30 settembre (LO SPECIALE). Trump però non ci sta e fa sapere: "Non parteciperò". Diversa, invece, la reazione di Joe Biden: "Impaziente di sfidarlo, lui ha completamente fallito".

Decisione presa per la sicurezza contro il Covid. Trump critico leggi anche Usa 2020, il dibattito fra Kamala Harris e Mike Pence. VIDEO La decisione è stata presa al fine di "proteggere la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel dibattito", ha spiegato la Commissione, come riportano i media americani. Il moderatore, invece, rimarrà a Miami. Il presidente Donald Trump, però, ha rifiutato di partecipare. Il tycoon nella sua prima intervista da quando è rimasto contagiato con il Covid-19, ha aggiunto che si sente "perfettamente" in questi giorni di quarantena alla Casa Bianca e ha confermato che il formato del dibattito virtuale e a distanza "non è accettabile". "Non farò un dibattito virtuale. Non ho intenzione di sprecare il mio tempo", ha detto. E ha poi aggiunto: "Non penso di essere contagioso". Successivamente lo staff di Trump ha confermato: la decisione "unilaterale" della Commissione di cancellare il dibattito in persona è patetica ed è solo una "triste scusa per salvare Joe Biden". Invece del dibattito virtuale "ci sarà un comizio".

La reazione di Joe Biden: "Impaziente di sfidare Trump" leggi anche Usa, Cnn: per 6 elettori su 10 Biden ha vinto il dibattito Joe Biden, invece, "non vede l'ora di parlare direttamente al popolo americano e di confrontare il suo piano per unire il Paese e ricostruirlo meglio di quanto abbia fatto la fallimentare leadership di Donald Trump con il coronavirus che ha gettato la forte economia ereditata nel peggior declino dai tempi della Grande Depressione". Queste le parole che arrivano direttamente dalla campagna del candidato dem che risponde così al tycoon.