Covid, Trump: "Il mio contagio è stato una benedizione di Dio"

In un video postato su Twitter il presidente degli Stati Uniti parla del suo ricovero e della sua guarigione. In particolare dà il merito della rapida ripresa a un farmaco sperimentale, il Regeneron, che adesso vuole distribuire in tutti gli ospedali: “Sarà gratis per tutti perché non è colpa vostra se sta succedendo tutto ciò, ma della Cina che pagherà un caro prezzo”

"Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie". Così Donald Trump, in un video postato su Twitter, definisce il suo contagio da coronavirus che lo ha portato a scoprire il Regeneron, un farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani: “È incredibile, mi sono sentito subito benissimo, adesso sto bene proprio come tre giorni fa dopo un solo giorno in ospedale”. Poi conferma: “Sono stato quattro giorni in ospedale, potevo anche non farlo ma mi hanno detto che siccome sono il presidente degli Stati Uniti era giusto così. Dunque mi sono affidato a questi grandi professionisti, negli Usa abbiamo i migliori medici e i migliori infermieri del mondo" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).