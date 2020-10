Trump: "Sto molto bene, farò test Covid e sabato comizio in Florida"

"Sto molto bene. Sabato sera proverò a fare un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania”. Donald Trump , al termine della giornata in cui ha rifiutato il dibattito virtuale con Joe Biden , in vista delle presidenziali americane, interviene in serata su Fox News, ribadisce di essere in buone condizioni di salute e annuncia anche che nelle prossime ore farà il test per verificare se è guarito dal Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Lo scontro Trump-Biden sul dibattito virtuale

L'intervento a Fox News chiude una giornata in cui è andato in scena l'ennesimo scontro tra il tycoon e Biden, in vista delle presidenziali del prossimo 3 novembre (LO SPECIALE). Il dibattito tra i due sfidanti, previsto per il 15 ottobre, non si terrà. Dopo che la Commissione responsabile dei dibattiti per le presidenziali, al fine di "proteggere la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel dibattito" ha stabilito che si debba svolgere in modalità virtuale, Trump ha fatto sapere che non parteciperà. Biden ha fatto sapere che, visto il rifiuto del tycoon, quel giorno risponderà alle domande degli elettori. Il primo duello televisivo si è svolto il 30 settembre.