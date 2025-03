Tesla, azionista chiede cambio al vertice: "Musk deve andarsene"

Il titolo è reduce da nove settimane consecutive in calo (da inizio anno ha lasciato sul terreno quasi il 40%). In Gran Bretagna, campagne pubblicitarie invitano al boicottaggio del marchio mentre negli Stati Uniti i modelli Tesla sono stati soprannominati “Swastikar”

La richiesta è perentoria. Elon Musk deve andarsene da Tesla, “serve un nuovo Ceo”. A parlare è Ross Gerber, uno degli azionisti della multinazionale di veicoli elettrici. “Il problema non è il suo impegno nel governo, ma dove spende il suo tempo. E quello non è a Tesla” ha detto il 44enne a capo della Gerber Kawasai Wealth Management, gruppo da oltre cento milioni di dollari. Nonostante detenga una quota relativamente piccola di azioni Tesla (262.352 azioni su un totale di 3,2 miliardi), la sua voce risuona tra molti investitori preoccupati dal crollo del valore azionario e dalle recenti controversie che hanno coinvolto Musk. Il titolo Tesla è reduce da nove settimane consecutive in calo (da inizio anno ha lasciato sul terreno quasi il 40%). In Gran Bretagna, campagne pubblicitarie invitano al boicottaggio del marchio mentre negli Stati Uniti i modelli Tesla sono stati soprannominati “Swastikar”.