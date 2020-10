10/15 ©Fotogramma

Ancora nel Lazio, la casa di riposo "Il Giardino" di Concerviano (Rieti), dove sono stati accertati 28 casi di positività al coronavirus tra residenti e personale della struttura, è diventata nei giorni scorsi "zona rossa", passando sotto la gestione della Asl di Rieti, come già accaduto nei mesi scorsi per gli altri focolai in diverse residenze sanitarie per anziani. Sono risultati positivi oltre 20 ospiti e 6 operatori. La struttura è stata isolata e resa non accessibile se non agli operatori che assicurano il servizio