Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 11 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute calano leggermente i nuovi contagi (ieri 5.724) ma anche i test giornalieri (ieri 133.084). I ricoverati in terapia intensiva salgono a 420, 30 in più rispetto al 10 ottobre. Le vittime sono 26, per un totale di 36.166. I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 354.950

Diminuisce leggermente il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: sono 5.456 contro i 5.724 di ieri. Calano però anche i tamponi giornalieri che scendono a 104.658 dai 133.084 del 10 ottobre. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che arrivano a quota 420 (+30), mentre le vittime sono 26. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE)

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 354.950. Le vittime, in totale, sono 36.166, con 26 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 29). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.184, per un totale di 239.709. I ricoverati con sintomi sono 4.519 (+183). Sono invece 74.136 le persone in isolamento domiciliare (+4.033). I tamponi sono in tutto 12.564.713, in aumento di 104.658 rispetto all'8 ottobre. I casi testati sono finora 7.592.410, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I contagiati nelle regioni vedi anche Covid, dal tampone al salivare: quali sono i test a disposizione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 12.849 in Lombardia 5.056 in Piemonte 6.349 in Emilia-Romagna 6.088 in Veneto 9.842 nel Lazio 10.694 in Campania 6.142 in Toscana 2.598 in Liguria 3.807 in Puglia 4.401 in Sicilia 1.303 nelle Marche 681 nella Provincia autonoma di Trento 1.323 in Friuli Venezia Giulia 1.417 in Abruzzo 2.772 in Sardegna 940 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.236 in Umbria 730 in Calabria 197 in Valle d’Aosta 485 in Basilicata 165 in Molise