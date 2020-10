Covid, Uk verso nuovo lockdown. In Cina test per 9 milioni di persone

Ieri nuovo record nel mondo: 383mila contagi in 24 ore, 123mila in Europa. Nel Regno Unito, il premier Boris Johnson dovrebbe annunciare oggi ulteriori misure di contenimento del virus: presenterà piano con 3 livelli di lockdown. Migliora la situazione in Giappone mentre si scopre positivo il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch, giovedì scorso a Parigi con Macron

Il coronavirus non rallenta la sua corsa nel mondo. Ieri nuovo record planetario: 383mila contagi in 24 ore, 123 mila in Europa ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Gli Usa restano il Paese più colpito con più di 214 mila vittime, seguito dal Brasile, mentre l'India con oltre 7 milioni di contagi si avvicina al sorpasso. Nel Regno Unito, Boris Johnson dovrebbe annunciare oggi ulteriori misure di contenimento del virus e non esclude un nuovo lockdown nazionale. Migliora la situazione in Giappone mentre si scopre positivo il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch, giovedì scorso a Parigi con Macron.

Il primo ministro britannico Boris Johnson oggi annuncerà un nuovo sistema di lockdown con tre livelli di allerta, "medio", "alto" e "molto alto". Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che è in corso un confronto con le amministrazioni locali sui lockdown mirati. Liverpool, secondo la Bbc, dovrebbe essere l'unica città classificata nella categoria più alta, il che significa che i suoi pub e ristoranti dovrebbero chiudere. La città ha registrato 600 casi di Covid ogni 100.000 persone nella settimana terminata il 6 ottobre. La media per l'Inghilterra era di 74. Johnson presiederà una riunione del comitato di emergenza Cobra al mattino, poi aggiornerà il parlamento. In serata è prevista una conferenza stampa del premier, insieme con l'ufficiale capo medico ed il ministro dell'economia. I sindaci del nord dell'Inghilterra, dove da settimane è già in vigore una dura stretta, sono i agitazione perché temono che le chiusure forzate causeranno un danno economico a lungo termine.. Secondo Downing Street, tuttavia, "questo è un momento critico ed è assolutamente vitale che tutti seguano la chiara guida stabilita per aiutare a contenere il virus". La Gran Bretagna conta oltre 42.000 vittime di Covid, il bilancio peggiore d'Europa. Ieri quasi 13.000 persone sono risultate positive.

Uk: "Possibile un nuovo lockdown nazionale”

leggi anche

Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: la Francia è quinta

Un nuovo lockdown nazionale per il Regno Unito è possibile perché il Paese è "ad un punto precario" nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada: è quanto ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra. I suoi commenti giungono dopo quelli del vice direttore della Sanità per l'Inghilterra, Jonathan Van-Tan, per il quale la Gran Bretagna ha raggiunto "un punto di non ritorno" nell’epidemia. Oggi il premier Boris Johnson dovrebbe annunciare nuove restrizioni locali (nel nord dell'Inghilterra e nelle Midlands in particolare), che stanno però già provocando proteste.

La situazione nel Regno Unito

Horby dice che la "missione vitale" è ora proteggere l'Nhs, la Sanità pubblica, ed evitare che vengano cancellati servizi ospedalieri non essenziali, come accadde durante la prima ondata di Covid-19 in primavera. "Dobbiamo fornire cure per tutti, quelli con il Covid e quelli senza. E il solo modo è tenere bassi i numeri del contagio", ha affermato il presidente di Nervtag, sottolineando che alcuni ospedali nel nord dell'Inghilterra sono già sotto pressione e presto potrebbero avere le terapie intensive piene. "Dobbiamo fare delle scelte molto difficili e agire molto in fretta, temo", ha affermato.