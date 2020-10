Coronavirus nel mondo: le ultime news Paese per Paese

La pandemia corre dall'Europa all'Asia, passando per gli Usa. Le vittime, a livello globale, sono oltre 1 milione e 71mila e per il terzo giorno è record di nuovi contagi. Uno studio rivela: entro il primo febbraio negli Stati Uniti il bilancio totale dei morti per il Covid potrebbe aggirarsi intorno ai 395mila. Preoccupa anche il Brasile: superata la soglia dei 150mila decessi

Nel mondo i casi di Coronavirus hanno superato quota 37 milioni, con oltre 1 milione e 71mila vittime, stando ai dati della Johns Hopkins University. Per l'Oms è il terzo giorno consecutivo di record nuovi contagi: sono 383mila in 24 ore, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì e ai 343.467 di giovedì. La pandemia corre sia in Europa che in Asia e negli Usa. L’India ha superato i 7 milioni di contagi, avvicinandosi sempre di più agli Stati Uniti dove i positivi, in totale, sono oltre 7,67 milioni. Crescono anche i numeri del Brasile, dove è stata superata la soglia dei 150mila morti (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I FOCOLAI IN ITALIA).