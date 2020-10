Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore

In un giorno si sono registrati altri 26.896 contagi da Covid-19. Il tasso di positività, che due giorni fa era al 9,1%, ora è all'11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684 vittime nel Paese transalpino da inizio pandemia

Continua a salire il numero dei casi di positività al Covid-19 in Francia. In 24 ore si sono registrati altri 26.896 casi, come ha informato Santé Publique. Il tasso di positività, che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza all'11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684 vittime nel Paese transalpino da inizio pandemia (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Le chiusure in Francia

In Francia, dove si contano quasi 47mila nuovi contagi in 48 ore (ieri erano stati circa 20mila), la situazione si aggrava giorno dopo giorno. A Parigi e nella sua regione, l'Ile-de-France, l'occupazione dei letti per la terapia intensiva si avvicina al 50%. La capitale, come Marsiglia, Aix-en-Provence e l'isola di Guadalupe, è già zona rossa ed è stata affiancata da altre quattro città: Lione, Lille, Grenoble e Saint-Etienne. Qui ci sono bar e sale per feste chiusi e numeri limitati per centri commerciali e negozi, con divieti di assembramento e distanziamento rigido nei ristoranti.