Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record

I contagiati in un giorno sono stati 20.339. Esplode anche il tasso di positività dei test, che arriva al 10,4%. Le autorità sanitarie hanno spiegato che bisognerà fare i conti con il virus fino alla prossima estate. Il Consiglio scientifico: a maggio soltanto il 4,5% della popolazione aveva sviluppato anticorpi contro il covid. Intanto è stata annullata la Parigi-Roubaix: la classica del ciclismo era in programma il 25 ottobre

La Francia fa segnare un nuovo record di contagiati da coronavirus in un solo giorno: sono stati 20.339 in sole 24 ore (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Per la prima volta viene superata la soglia dei 20mila contagi quotidiani. Il bilancio è stato fornito da Santé Publique. Il numero dei decessi è stato di 62. Esplode anche il tasso di positività dei test, che arriva al 10,4%. In Francia le autorità sanitarie hanno spiegato che bisognerà fare i conti con il virus fino alla prossima estate. A Parigi lo stato d'allerta è una realtà da diversi giorni. In tutta la Francia lo scenario è di "sei mesi difficili". Lo hanno chiarito le autorità sanitarie del Consiglio scientifico, spiegando che a maggio soltanto il 4,5% della popolazione aveva sviluppato anticorpi contro il coronavirus. Quindi, è stato rilevato, nella prima ondata solo una minoranza è stata in contatto con il Covid (LE NUOVE RESTRIZIONI IN TUTTA EUROPA).

Annullata la Parigi-Roubaix vedi anche Coronavirus Francia, ressa alla fermata della metro a Parigi. FOTO Intanto è stato deciso che l'edizione 2020 della Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre, non si correrà a causa della pandemia di coronavirus. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa ciclistica. Le classiche ciclistiche fiamminghe, pero ora non sono in pericolo, a partire dalla Grand-Wevelgem di domenica prossima, ha spiegato invece il Ceo dell'organizzazione 'Flanders Classics', Tomas Van der Spiegel. “Non c'è alcun motivo per vietare Giro delle Fiandre (in programma domenica 18 n.d.r.) e Gand -Wevelgem". "Non vediamo perché queste corse dovrebbero essere annullate - ha aggiunto -. Da mesi lavoriamo con le autorità per organizzare tutto nel modo più sicuro possibile e ci siamo riusciti. Abbiamo attuato delle norme sanitarie efficaci e lo abbiamo già dimostrato mercoledì scorso con la Freccia del Brabante. Il pubblico? penso che la gente abbia già compreso il messaggio molto chiaramente”.

Capo Cts: "Con il virus fino all’estate 2021” vedi anche Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: anche Francia, Uk e Spagna Il presidente del Consiglio scientifico, il Cts francese, Jean-François Delfraissy, ha detto in un'intervista a BFM-TV che "in gioco" c'è "tutto l'inverno 2020 e la primavera 2021. Il virus durerà un certo tempo", ha aggiunto, accennando “all'estate 2021". "Dobbiamo comprendere - ha spiegato Delfraissy - che ora abbiamo una visione medio e lungo termine con questo virus, che sarà con noi ancora per un periodo, poi si attenuerà. Dobbiamo imparare a vivere con questo concetto. Il virus si attenuerà spontaneamente e avremo probabilmente alcuni primi vaccini candidati". Le cifre diffuse dall'Inserm dicono che soltanto il 4,5% dei francesi, a maggio, avevano sviluppato anticorpi contro il Coronavirus: "È poco - ha commentato Delfraissy - vuol dire che nella prima ondata una minoranza è stata in contatto con il Covid. La cifra è più alta nella regione di Parigi, dove raggiunge l'11-12%. L'immunità è debole, per sbarrare la strada al virus bisognerebbe raggiungere il 50-60%. È possibile, è quello che è accaduto sulla portaerei Charles-de-Gaulle, dove hanno raggiunto il 59%". Per Delfraissy, "il 40% dei senzatetto a Parigi è stato infettato dal Covid". (ANSA).