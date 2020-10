14/19 ©Ansa

In Puglia sono stati registrati 184 nuovi casi su 5.189 test per l'infezione da Covid-19, in calo rispetto ai 249 nuovi casi del giorno precedente. I casi accertati sabato sono: 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 casi residenti fuori regione