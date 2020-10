14/17 ©Ansa

“La seconda ondata non arriva col vento o con la pioggia, arriva se gli italiani iniziano a comportarsi come purtroppo si stanno comportando i nostri ‘fratelli' in Inghilterra. Andare in piazza a festeggiare con fiumi di birra senza mascherina non va bene", ha ammonito la virologa Ilaria Capua, direttrice dello One Health Center of Excellence dell’Università della Florida