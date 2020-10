Covid, a Parigi oltre il 17% di test positivi

"I francesi hanno sottovalutato il pericolo"

"Non si può mollare", ha affermato ai microfoni di France Info il premier Castex, approfittando dell’occasione per lanciare una nuova versione dell'applicazione StopCovid, equivalente francese di Immuni, per il 22 ottobre. "I francesi - ha detto - hanno considerato un po' troppo presto che questo virus era scomparso. La realtà è che la seconda ondata è qui tra noi". I dati di domenica 11 ottobre sono stati 16.101 casi di positività in Francia, cifra lontana dai quasi 27.000 di sabato ma comunque estremamente alta per una giornata come domenica che vede un afflusso più lento dei dati: di conseguenza le cifre comunicate sono nettamente più basse. I decessi dal 1 marzo scorso hanno superato i 32.730 individui. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che si rivolgerà mercoledì sera alla nazione sulla crisi sanitaria. Macron, stando a quanto si apprende, parlerà intorno alle 20. Sarà la quinta volta che il capo dello stato interviene dall'inizio della pandemia. Questa volta lo fa mentre tutti gli indicatori stanno vertiginosamente peggiorando e la Francia rischia il collasso delle strutture ospedaliere.

Positivo il presidente della polinesia francese

Nelle ultime ore a Macron è arrivata anche la notizia della positività al Covid-19 del presidente della Polinesia francese Edouard Fritch. I due si sono incontrati giovedì. La positività è stata annunciata dall’ufficio di comunicazione di Fritch che scrive che anche la compagna del presidente polinesiano, che ha viaggiato con lui, si è sottoposta al test ma sarebbe risultata negativa. Edouard Fritch, 68 anni, è ripartito per Papeete venerdì e sabato sera si è sottoposto al test "perché aveva un po' di febbre e dolori articolari". Durante il suo soggiorno a Parigi, una settimana prima, Edouard Fritch ha incontrato anche il primo ministro Jean Castex, il ministro d'Oltremare Sébastien Lecornu, e, lunedì 5 ottobre, quello degli interni Gérald Darmanin. Il presidente polinesiano rimarrà in isolamento per sette giorni e le sue condizioni "non sono preoccupanti".