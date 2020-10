Covid-19, Sergio Harari a Sky TG24: oggi situazione diversa da marzo

L’esperto spiega che ora i pazienti arrivano gradualmente in ospedale e dunque è più semplice dare a ognuno di loro la giusta assistenza. In primavera ciò non era possibile

La nuova ondata di contagi di Covid-19 è molto diversa da quella di marzo. A sostenerlo è Sergio Harari, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, durante un’intervista a Sky TG24. “A marzo abbiamo avuto un’onda d’urto di malati molto gravi. Oggi l’ondata è molto più graduale: il numero di pazienti arriva in maniera numericamente più distribuita e abbiamo la possibilità di assistere tutti, cosa che a marzo era molto più difficoltosa”, spiega lo pneumologo. Parlando del calo dei ricoveri in terapia intensiva e della mortalità in generale, Harari afferma che le terapie semi-intensive hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante in tal senso. “Abbiamo imparato a gestire meglio i pazienti, anche se non abbiamo cure specifiche per il Sars-CoV-2. Inoltre, i pazienti arrivano prima, per cui riusciamo a gestirli con maggiore tempestività”, aggiunge.