In Lombardia si sono registrati altri due casi di coronavirus nelle scuole di Sondrio. Lo riporta Il Giorno, secondo cui sabato sono stati rilevati un contagio in una classe seconda dell’Istituto Tecnico Statale De Simoni-Quadrio e uno in una classe quarta della scuola primaria Enrico Paini dell’Istituto Comprensivo “Paesi Retici”. L'Ats della Montagna, spiega il quotidiano, ha messo le due classi in regime di quarantena e gli alunni dovranno rimanere in isolamento per due settimane

