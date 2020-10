Open the Box, il progetto che porta la cultura digitale a scuola

Al via la prima edizione del nuovo format educativo ideato da Dataninja per contribuire a colmare il divario digitale nella scuola italiana e insegnare alle nuove generazioni a informarsi in maniera più consapevole

Imparare a informarsi correttamente attraverso un meme o un’immagine virale. Scoprire cos’è l’intelligenza artificiale attraverso i filtri di TikTok o i video suggeriti da YouTube. Riconoscere le fonti affidabili, anche quando ci si trova di fronte a un grafico o una tabella di dati. Sono questi gli obiettivi di Open the Box, il nuovo progetto di media e data literacy ideato da Dataninja per le scuole superiori, che ha l’obiettivo di raggiungere 500 docenti e 10mila giovani in tutta Italia in tre anni. Il progetto, di cui Sky Tg24 è media partner, arriva nel momento in cui è forte il dibattito sulla didattica a distanza e torna a essere obbligatorio l’insegnamento di educazione civica che, per la prima volta in Italia, prevede anche lezioni dedicate al fact-checking e alla data literacy (LO SPECIALE SCUOLA).

Come funziona leggi anche Coronavirus, Iss: a scuola trasmissione monitorata e molto limitata Open the Box si rivolge in prima istanza a docenti delle scuole superiori, ma anche a educatrici ed educatori, giornalisti e giornaliste interessate a svolgere laboratori nelle scuole superiori o in altri contesti educativi (associazioni, festival, eventi). A loro mette a disposizione dieci percorsi di apprendimento gratuiti, già pronti da portare in classe e organizzati intorno a tre tematiche: disinformazione, social media, intelligenza artificiale. Ciascuno dei dieci percorsi di apprendimento è stato sviluppato con un format interattivo, che presenta quiz, presentazioni online, attività da svolgere in gruppo, strumenti di valutazione delle competenze. Secondo la metodologia dell'inquiry based learning, tutti i percorsi prevedono un’attività di ricerca e “investigazione”, per stimolare la formulazione autonoma delle domande, l’identificazione delle ipotesi da verificare e gli “esperimenti” da effettuare. Il tutto, partendo da casi studio reali e vicini all’esperienza diretta che molti giovani fanno ogni giorno della rete.

Open the Box

Iscrizioni fino al 31 ottobre Fino al 31 ottobre sono aperte le iscrizioni per candidarsi a far parte del primo gruppo di docenti, educatrici ed educatori che porteranno Open the Box nelle proprie classi. In questa prima fase, i posti a disposizione sono 50. Nel corso dell’anno verranno poi lanciate altre call per partecipare. I docenti selezionati saranno affiancati dai tutor di Dataninja, che metteranno a disposizione sia materiali di auto-formazione, che un calendario di webinar e servizi di supporto online.