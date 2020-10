Scuola, proposta Anief: lavoro a rischio Covid, bonus 450 euro mensili

4/15 ©Ansa

A parlare della proposta è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola. Ha detto che la scuola, per l’alto numero di alunni presenti, va considerata come un luogo di assembramento e chi vi opera come lavoratore che si espone a un potenziale rischio quotidiano per la propria salute: rischio che, ha aggiunto, va considerato contrattualmente con una diaria giornaliera minima di 10 euro

I casi di Covid nelle scuole