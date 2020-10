Covid, 205 scuole chiuse e oltre 1.439 con contagi. La situazione

13/15 ©Fotogramma

Accertati tre casi di positività nelle scuole altoatesine. Per quanto riguarda le scuole in lingua italiana un caso è stato accertato presso la scuola primaria San Filippo Neri di Bolzano. L’Azienda Sanitaria ha deciso di non mettere in quarantena le due classi coinvolte. Per quanto riguarda la scuola in lingua tedesca è risultato positivo uno degli studenti del liceo linguistico Nikolaus Cusanus di Brunico e una studentessa dell'istituto economico di San Candido. In entrambi i casi per compagni di classe e docenti è stata disposta la quarantena preventiva