Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 12 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute cresce ancora la curva del contagio in Italia. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 452, 32 in più rispetto all'11 ottobre. Le vittime sono 39, per un totale di 36.205. I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 359.569

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia in 24 ore sono in calo, ma la curva del contagio in realtà continua a salire. I nuovi casi si attestano a 4.619 (ieri erano 5.456). Diminuiscono però anche i tamponi effettuati: sono 85.442 a fronte dei 104.658 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE PAROLE DI CONTE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 452, in aumento di 32 unità rispetto all'11 ottobre.

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 359.569. Le vittime, in totale, sono 36.205, con 39 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 891, per un totale di 240.600. I ricoverati con sintomi sono 4.821 (+302). Sono invece 77.491 le persone in isolamento domiciliare (+3.355). I tamponi sono in tutto 12.650.155, in aumento di 85.442 rispetto all'11 ottobre. I casi testati sono finora 7.652.059, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Calabria comunica che dei 53 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono migranti.

I contagiati nelle regioni approfondimento Covid-19, in Italia 5.456 nuovi casi: ecco quali sono i focolai attivi Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 13.379 in Lombardia 5.463 in Piemonte 6.673 in Emilia-Romagna 6.289 in Veneto 10.122 nel Lazio 11.226 in Campania 6.504 in Toscana 2.741 in Liguria 3.913 in Puglia 4.682 in Sicilia 1.329 nelle Marche 680 nella Provincia autonoma di Trento 1.372 in Friuli Venezia Giulia 1.532 in Abruzzo 2.859 in Sardegna 973 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.370 in Umbria 773 in Calabria 225 in Valle d’Aosta 495 in Basilicata 164 in Molise.