Covid, l'11 ottobre +183 ricoveri (ieri +250), +30 terapia intensiva

Sono 4.159 le persone ricoverate in Italia a causa del coronavirus, in aumento di 183 rispetto a ieri. Salgono le terapie intensive che arrivano a 420 (+30), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 4.033 in più (74.136 in totale). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute dell’11 ottobre

Il bollettino con i dati aggiornati all'11 ottobre