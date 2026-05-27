Momenti di paura, la notte scorsa, per un vasto in incendio divampato nella società di autonoleggio 'Sicily by car' a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Distrutte una decine di mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, che era stato inaugurato appena due settimane fa dal noto imprenditore Tommaso Dragotto. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo

Sono oltre 20 le auto coinvolte nell'incendio. Lo rendono noto i vigili del fuoco intervenuti alle 23.30, a Carini, sulla Statale 113 per l'incendio di alcune vetture nel parcheggio esterno della società. Dieci di queste vetture sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le cause sono in fase di accertamento. Il 21 marzo scorso, un altro sito della ditta, il deposito di via san Lorenzo, era stato preso di mira da una raffica di kalashnikov. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri per verificare dinamica e cause dell'incendio. Tra le ipotesi quella di una nuova intimidazione.

Nuova intimidazione ai danni della Sicily by car: è l'ipotesi al vaglio degli investigatori sull'incendio che la notte scorsa, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto lo scorso 7 maggio.

La solidarietà di Schifani

"Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell'azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori per l'incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture" ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell'accaduto. Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale" ha aggiunto Schifani.