L’ex presidente del Consiglio: “Non mi sarei aspettato una risposta come quella che è arrivata con il piano 750 miliardi, enorme e tagliata su un’idea di solidarietà. Non c’è nessun’altra parte del mondo che è riuscita a fare quello che ha fatto l’Europa, è una svolta”. E sulla gestione italiana dei fondi: "Sarebbe una cosa bella se ci fosse un dialogo tra maggioranza e opposizione, è l’ultima occasione per rimettere il Paese in sesto”. Poi sulla scuola: "Credo che la massima priorità debba essere tenerle aperte"

“Nel momento della difficoltà l’Europa ha dimostrato di esserci. Non c’è nessun’altra parte del mondo che è riuscita a fare quello che ha fatto l’Europa, è veramente una svolta”. A dirlo è Enrico Letta che, intervistato a “L’Ospite” su Sky TG24, ha commentato il Recovery fund, il piano di aiuti europeo predisposto per affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE): “Io non mi sarei mai aspettato una risposta come quella che è arrivata con il piano 750 miliardi, enorme e tagliata su un’idea di solidarietà per cui i Paesi più in difficoltà come l’Italia avranno di più. I soldi saranno nuove risorse a cui attingeremo tutti insieme. Credo sia un messaggio molto importante. Non c’è nessun’altra parte del mondo che è riuscita a fare quello che ha fatto l’Europa, è veramente una svolta”. E aggiunge: "Credo che la massima priorità debba essere tenere aperte le scuole".

"Recovery fund è l’ultima occasione per rimettere il Paese in sesto" vedi anche Roberto Fico a Sky Tg24: "Non la penso come Di Battista, c'è dialogo" Per quanto riguarda il Recovery fund, secondo Letta “è tutta una questione di tempi. La forza della risposta europea è stata il tempismo. Le risposte sono arrivate 4 mesi dopo la crisi, il tempismo è tutto, si è riusciti a evitare la tempesta sui mercati che avrebbe attaccato i Paesi più colpiti come l’Italia”. Poi, interrogato sulla gestione di questi fondi da parte del governo italiano, l’ex presidente del Consiglio commenta: “Questo governo è riuscito ad affrontare questa vicenda così complessa con gli esiti che sappiamo, l’Italia se la cava meglio di altri. Il tema di fondo è che non ci sono alternative, è l’ultima occasione per rimettere il Paese in sesto. L’Italia negli ultimi anni ha dovuto fare sempre tagli perché aveva un debito enorme, oggi siamo tutti nella stessa barca a livello europeo, le risorse che stanno arrivando dobbiamo gestirle al meglio. Il sistema politico deve dimostrare coesione, sarebbe una cosa bella se in questo momento - non ci sono elezioni davanti - ci fosse un dialogo tra maggioranza e opposizione su come far sì che questo treno che passa l’Italia intera lo possa prendere”.

“L’elezione del presidente della Repubblica è un momento cruciale” leggi anche Covid, Mattarella: "Tenere l'Italia aperta è responsabilità comune" Interpellato poi su una sua eventuale candidatura al Quirinale, il direttore della scuola di politica Science Po dice: “La ringrazio di pensare che io possa essere candidabile, ma so da me che non sarà il caso. Guarderò con grande attenzione questo evento, per Italia è un momento cruciale, l’elezione del presidente della Repubblica è decisiva”. E aggiunge: “Mattarella è un grande presidente, un punto di riferimento per l’intero Paese.

