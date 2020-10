Il presidente della Camera è il primo protagonista del nuovo appuntamento politico del sabato pomeriggio

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, è il primo protagonista delle interviste de “L’Ospite”, il nuovo appuntamento politico del sabato pomeriggio in onda su Sky Tg24 e condotto da Massimo Leoni. Uno dei primi temi affrontati riguarda l'ambiente. Per Fico il legame tra ambiente ed economia è fondamentale, un argomomento che l'Italia "deve riuscire ad affrontare con le politiche del futuro. Qui si innesta il tema dell'economia circolare, per esempio".

"M5S è un percorso all'avanguardia"

Il presidente della Camera ha poi voluto esprimere la vicinanza ai famigliari del vigile del fuoco morto a causa del maltempo che ha colpito il nord Italia nelle ultime ore (LA DIRETTA - LA FOTOGALLERY). Tornando alla politica, Fico dice di sentirsi “un uomo di sinistra, ma nel 2005 quando abbiamo iniziato con il movimento 5 stelle, sentivo che la sinistra aveva tradito le mie idee, per questo abbiamo cercatori creare qualcosa di nuovo, dove si affrontassero i problemi e dove tutto i cittadini potessero sentirsi ascoltati. Un percorso che è all’avanguardia".

"Non la penso come Di Battista, ma bene il dialogo" approfondimento M5S, Di Battista: "Se va avanti così saremo come l'Udeur" Sul suo ruolo alla Camera, Fico ha spiegato di aver cercato di "desecretare molti documenti, con la creazione di un portale digitalizzato delle commissioni d’inchiesta. Ora si possono vedere come vengono spesi i soldi pubblici fino all’ultimo centesimo". Riguardo alle dichiarazioni di Di Battista sul M5S: "Siamo su posizioni diverse, che sono legittime. Io non la penso come lui, dopo l’accordo con Pd il movimento ha fermato l'emorragia dei voti, anche se non guardo molto ai voti a livello nazionale".

"Serve un leader? Serve la politica" "Credo che ci vogliano tante qualità che afferiscono a tante persone ma soprattutto credo che ci voglia la politica - ha proseguito il presidente Fico rispondendo alla domanda sulla sua posizione di leader all'interno del M5S -.Se pensiamo che una persona o un leader possa risolvere tutto significa che non abbiamo capito quanto è importante una classe politica di qualità". E sul suo ruolo istituzionale, "non mi sento il 'terzo' politico d'Italia: ho un ruolo che è quello di presidente e terza carica Stato e riconosco questo ruolo come un ruolo di servizio".