"Di Battista non conosce la storia" approfondimento M5S, Di Battista: "Se va avanti così saremo come l'Udeur" "Non conosce la storia mentre per la geografia ha girato il mondo a spese di qualche giornale amico, producendo reportage noiosi e insignificanti - ha dichiarato Mastella - Non essendo riuscito a realizzare la scalata al suo partito per incapacità politica, questa sorta di Robespierre all'Amatriciana chiama in causa me con una comparazione senza capo nè coda politica. A lui replico allo stesso modo di come i grillini, egli compreso, si esercitavano con il famoso 'vaffa' e in quel 'vaffa' c'ero anche io - conclude il primo cittadino di Benevento - Oggi gli replico scegliendo lo stesso termine: 'Caro Di Battista, vaffa...'"