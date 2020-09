Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato di tutti i temi caldi sul tavolo a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24

“Quello che percepisco dagli incontri che ho avuto è la voglia che ci sia una collegialità nelle decisioni e nelle scelte, una collegialità che possa interpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime e posizioni per trovare una sintesi”. Così Vito Crimi risponde alla domanda sulla leadership del Movimento durante “L’intervista di Maria Latella” su Sky TG24. “È il modo ideale per cercare di arrivare a prendere delle decisioni che siano già la sintesi del M5S”.

Crimi su Appendino e Di Battista approfondimento M5S, Crimi all’assemblea: “Tre ipotesi per la nuova leadership” Sono tanti i temi affrontati dal capo politico del M5S, che riferendosi alla possibilità di far entrare Chiara Appendino, recentemente condannata, nella nuova direzione del M5S ha dichiarato che “è una persona splendida, bisognerebbe chiedere a lei se è disponibile, ma è sicuramente una persona capace come ha dimostrato di saper amministrare la città di Torino”. Interrogato sulla figura di Alessandro Di Battista Crimi ha sottolineato che oggi l'obiettivo è lavorare per la stabilità. “Siamo un movimento, siamo nati come movimento e rimaniamo un movimento. Anche io sono un po’ nostalgico delle lotte movimentiste, lo siamo tutti, non solo una parte, e tutti vorremmo ritornare alle lotte del Movimento. Però in questo momento il Paese ha bisogno di un Governo stabile che possa portare a casa grandi risultati”.

Reddito di cittadinanza, Legge elettorale e il Mes approfondimento Legge elettorale, Zingaretti a Sky TG24: "Avanti con testo adottato" Secondo il capo politico del M5S l’obiettivo del governo è “avviare al lavoro chi fruisce del reddito di cittadinanza, questa è la nostra scommessa. Se non riusciamo a farlo dobbiamo interrogarci, ma questa è la chiave”. Sulla legge elettorale ha poi dichiarato che “l’accordo già c’è e c’era anche prima. È un accordo sul proporzionale puro con il 5% di sbarramento e rientrava nelle fasi iniziali dell’accordo di Governo. Noi stiamo ai patti, anche sulla legge elettorale. Forse qualcuno nella maggioranza sta rivedendo le sue posizioni ma noi contiamo sul rispetto dei fatti”. Categorica è la sua risposta sul Mes. “Mi chiedo ancora il perché dell’insistenza ad utilizzare il Mes che secondo me è l’ultima spiaggia. Il giorno in cui qualcuno dirà che non abbiamo alternative se non il Mes saremo veramente messi male. Non arriveremo mai al Mes”.