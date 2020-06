Restano distanti le posizioni sull’attivazione del Fondo Salva Stati. "Restiamo contrari, se debito deve essere facciamolo con lo scostamento di bilancio", ha ribadito il capo politico del M5s Crimi. Il segretario del Pd in una lettera aperta ha chiesto che sull'attivazione del fondo non ci siano più tergiversazioni. Il ministro Gualtieri tenta la mediazione: "Possiamo esaminare con tutti gli esperti M5s i pro e i contro al momento giusto" per trovare una soluzione

Prosegue lo scontro all’interno del governo tra M5s e Pd sull’utilizzo del Mes, il Fondo Salva Stati, per far fronte all’emergenza economica provocata dal coronavirus (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE). Netta contrarietà continua a essere espressa da parte della squadra pentastellata. Il leader dei dem Nicola Zingaretti chiede invece di smetterla di "tergiversare". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri tenta una mediazione: "Possiamo esaminare con tutti gli esperti M5s i pro e i contro al momento giusto" per trovare una soluzione. In un post su Facebook in cui annuncia i nuovi vertici di Alitalia, il premier Giuseppe Conte, evita di affrontare l'argomento e ribadisce: il governo non è fermo ma prosegue, "senza sosta", la sua azione. "Ci siamo ripromessi di raggiungere ambiziosi obiettivi, ambientali e occupazionali, e siamo ben determinati a rispettare questo impegno", sottolinea Conte.

Il no del M5s approfondimento Cosa è il Mes, com'è nato e come funziona il fondo salva-Stati Ieri in tarda serata il M5s, dopo una riunione di governo, è tornato a ribadire il suo no al Mes. Il capo politico Vito Crimi ha fatto sapere di non aver apprezzato che sull'argomento esponenti dei partiti di maggioranza "si stiano muovendo con modi e accenti che non si conciliano con questa fase cruciale per il Paese”. "Restiamo contrari, se debito deve essere facciamolo con lo scostamento di bilancio", ha aggiunto. "Così non si può andare avanti", ha spiegato una fonte autorevole pentastellata puntando il dito sull'impasse nella quale sembra essersi arenata l'azione dell'esecutivo per la ripresa. "Se fosse frutto di un accordo tra Conte e Berlusconi in cambio di una maggiore apertura di FI al governo il M5S si opporrebbe", ha poi ribadito.