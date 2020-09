M5S, Crimi all’assemblea: “Tre ipotesi per la nuova leadership”

Il capo politico del Movimento ha indicato tre scenari per il futuro: la votazione di un capo politico unico, una leadership collegiale o un percorso, che parte dai territori, per gli Stati Generali

All'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi ha indicato tre scenari possibili per la futura leadership: la votazione, su Rousseau, di un capo politico unico; oppure una leadership collegiale, da votare sempre online ma con previo cambio di Statuto; o uno scenario che porta a un percorso, che parte dai territori, per gli Stati Generali. Un percorso inclusivo che coinvolgerebbe anche eletti locali ed europarlamentari.

L'assemblea del M5S

leggi anche

M5s in subbuglio tra rischio scissione ed ipotesi espulsioni

Assenti all'assemblea sono i ministri impegnati contestualmente altrove, come i partecipanti alla riunione di governo a Palazzo Chigi sul 5G. Senatori e deputati, in rispetto alle norme anti-Covid, si riuniscono in due sale differenti con Vito Crimi che ha parlato dall'Auletta dei Gruppi riservata ai deputati. Dopo le proposte di Crimi, è iniziato il dibattito sulle tre ipotesi messe in campo dal leader. I primi interventi (come quelli di Emanuele Dessì o di Dalila Nesci) sono stati tutti contrari all'ipotesi di votare su Rousseau, senza un percorso congressuale, la nuova leadership, che sia collegiale o monocratica. Al momento non è previsto un voto delle assemblea sulle tre ipotesi proposte dal capo poltiico.

Le tensioni dopo le elezioni

L'incontro arriva a pochi giorni dalle elezioni per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e sulle Regionali in 7 territori (L'ANALISI DEL VOTO - LE GRAFICHE). Al referendum ha vinto il "Sì", sostenuto dal M5S, mentre alle elezioni regionali il Movimento non ha vinto da nessuna parte, neanche in Liguria dove era stata riproposta l'alleanza Pd-M5S con la candidatura di Ferruccio Sansa (I MEME SUI RISULTATI DELLE ELEZIONI). Alcune dichiarazioni di esponenti pentastellati hanno confermato che il clima all’interno del Movimento, soprattutto dopo il flop alle Regionali, è incandescente e che il rischio di una scissione per la creatura di Grillo e Casaleggio non è mai stato così vicino.