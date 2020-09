Elezioni 2020, tutti i risultati delle Regionali

È pareggio per 3 a 3 nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre che ha visto andare al voto sei Regioni, più la Valle d'Aosta dove si votavano le liste e la Lega è avanti. Il centrosinistra mantiene la Toscana, la Puglia e la Campania. Il centrodestra strappa le Marche e ottiene la conferma in Liguria e in Veneto, dove Luca Zaia è straripante

Il centrosinistra vince in tre regioni su sei, mantenendo Toscana e Puglia ma perdendo le Marche. Per il centrodestra si registra la straripante vittoria di Luca Zaia in Veneto, riconfermato per un terzo mandato, e la conferma di Giovanni Toti in Liguria. In più si votava in Valle d'Aosta ma solo le liste: la Lega è avanti. Questi in sintesi i risultati delle elezioni Regionali che si sono tenute nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre, insieme al referendum sul taglio dei parlamentari e alle Amministrative in oltre 900 comuni. Ecco vincitori e sconfitti nelle regioni che sono andate al voto.