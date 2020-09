I valdostani rinnovano il consiglio regionale: in questo caso il presidente non è a elezione diretta, ma verrà scelto successivamente a maggioranza assoluta. Sono 12 le liste candidate

In Valle d’Aosta inizia alle 15 lo spoglio delle schede che determinerà la nuova composizione del consiglio regionale. Il 20 e il 21 settembre, i valdostani eleggono la nuova guida della regione. A differenza delle altre Regioni, in questo caso il presidente non è a elezione diretta, si elegge invece il Consiglio, che sceglierà il presidente a maggioranza assoluta. Sono 12 le liste presentate. La Valle d’Aosta è tra le sette regioni andate al voto in concomitanza con il referendum sul taglio dei parlamentari e le Comunali in oltre 900 città (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA - LA MAPPA ELETTORALE DELLA VALLE D’AOSTA - LO SPECIALE ELEZIONI).