I cittadini della Regione sono chiamati a votare per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio regionale. Il sistema di voto è un proporzionale a turno unico con l’assegnazione di un premio di maggioranza variabile. Nella stessa occasione ci si esprime anche per il referendum costituzionale confermativo sul taglio del numero dei parlamentari e, parte di loro, anche per le Comunali

Alle 15 inizia lo spoglio delle schede in Puglia dal quale uscirà il nome del nuovo presidente della Regione. Il 20 e il 21 settembre i cittadini del territorio esprimono la loro preferenza sul futuro governatore e per rinnovare il consiglio regionale. Nella stessa occasione elettori alle urne anche per il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e, parte di loro, anche per le Comunali (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA). Per quanto riguarda le Regionali, ecco chi sono gli otto candidati in corsa (LA MAPPA ELETTORALE DELLA PUGLIA - LO SPECIALE ELEZIONI).