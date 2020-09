In Veneto inizia alle 15 lo spoglio delle schede su cui i cittadino hanno scelto il nome del nuovo presidente della Regione. Il 20 e il 21 settembre, infatti, i veneti sono stati chiamati alle urne per scegliere il governatore e per rinnovare il consiglio regionale. In questa regione, gli elettori hanno votato anche per il referendum costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari e, in alcune città, anche per le Comunali (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA). Per quanto riguarda le Regionali, ecco chi sono i 9 candidati in corsa (LA MAPPA ELETTORALE DEL VENETO- LO SPECIALE ELEZIONI).