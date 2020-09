Elezioni regionali e referendum, affluenza e risultati. DIRETTA

Ieri affluenza al 39,38% per referendum e 41,37% per regionali. Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni