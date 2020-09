"Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo". E' questo il primo commento su Fb del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre la vittoria del sì è ormai consolidata (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA). "Orgoglioso del risultato - ha detto poco dopo all'Ansa Di Maio - quello di oggi è un punto di inizio non un punto di arrivo". "Visto che c'è convergenza su questo aspetto - ha proseguito Di Maio - voglio rivolgere un invito sia al fronte dei sì che al fronte del no: riduciamo anche gli stipendi dei parlamentari". "Da oggi - ha aggiunto il ministro degli Esteri - si riapre un percorso di rinnovamento e rinascita che ci vedrà uniti: in questa cornice il prossimo step dovrà essre l'approvazione di una legge elettorale proporzionale".