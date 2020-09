Chi è Acquaroli

Nato a Macerata nel 1974, Acquaroli è laureato in Economia e amministrazione dell’impresa. Già sindaco di Potenza Picena dal 2014 al 2018, ricopre attualmente la carica di deputato tra le file di Fratelli d’Italia ed è componente della commissione parlamentare per le questioni regionali. Per Acquaroli si trattava della seconda volta consecutiva come candidato per la presidenza regionale: nel 2015, sostenuto anche dalla Lega, era arrivato terzo e aveva preferito conservare la carica di sindaco di Potenza Picena, dove fu eletto nel 2014 dopo essersi presentato anche nel 2009 (sconfitto dal candidato del centrosinistra); nel giugno del 2018 ha lasciato la poltrona di primo cittadino per entrare in Parlamento. Per le elezioni regionali del 2020 si è presentato con un programma in 10 punti dal titolo "RicostruiAmo le Marche", che spaziava dall'economia, alla sanità, dal turismo alla ricostruzione post sisma, dalle infrastrutture alla sicurezza, toccando anche temi come il riequilibrio territoriale.