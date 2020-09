Regionali Liguria, Toti rieletto presidente: avanti per altri 5 anni

"Vinto con 20 punti in più rispetto a quanto vincemmo 5 anni fa, è una vittoria per il centrodestra e una bocciatura per lo schieramento giallorosso. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a lavorare", ha detto

"Grazie Liguria! altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti quando, con 62 sezioni scrutinate su 1.795, la coalizione di centrodestra si attesta al 62,37% mentre quella de diretto sfidante Ferruccio Sansa, con la coalizione di centrosinistra-M5s, si attesta al 33,95%.

"Bocciatura chiara dello schieramento giallorosso"

"Vinto con 20 punti in più rispetto a quanto vincemmo 5 anni fa, è una vittoria per il centrodestra e una bocciatura per lo schieramento giallorosso. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a lavorare", ha aggiunto.

Il presidente uscente era sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro e Toti Presidente. (GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO IN DIRETTA - LA MAPPA ELETTORALE DELLA LIGURIA - LO SPECIALE ELEZIONI).

Nato a Viareggio il 7 settembre del 1968, Toti è stato a lungo giornalista prima di abbracciare la politica come ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia, di cui è stato anche coordinatore nazionale. Nel 2019 ha fondato il partito politico Cambiamo!.