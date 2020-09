2/8 ©Ansa

"Quello raggiunto oggi è un risultato storico - ha scritto il ministro degli Esteri sui social - Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Di Maio ha poi detto che quello di oggi rappresenta "un punto d'inizio e non di arrivo" e il M5S ora è diretto al taglio degli stipendi e alla riforma della legge elettorale

Referendum, Di Maio: "Esito storico"